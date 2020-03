Porträt Hundefotografin : Völklingerin setzt Hunde ins rechte Licht

Püttlingen Bei Silke Mahlberg sind Hunde herzlich willkommen. Mit viel Freude porträtiert sie die Fellnasen – und auch Frauchen und Herrchen.

„Meine längste Zeit ohne Hund waren fünf Tage, das war furchtbar“, erzählt Silke Mahlberg von der Stille, die in ihrem Leben in dieser kurzen Zeit herrschte. Hunde gehören für die Völklingerin einfach zum Alltag dazu. Aktuell hat sie drei Fellnasen, allesamt aus dem Tierschutz, erklärt sie.

Ihre Liebe zum Hund hat sich bei Silke Mahlberg schon früh auch auf ihren Berufsalltag ausgewirkt. Viele Jahre lang war die gelernte Diplomkauffrau als Hundeverhaltenstrainerin tätig, vor rund zehn Jahren kam die Tierfotografie hinzu. In ihrem Fotostudio in Köllerbach entstehen außergewöhnliche Aufnahmen. Sie zeigen den Freund des Menschen als Welpen, als erwachsenen und alten Hund. Dazu kommen die Aufnahmen, die Silke Mahlberg ganz besonders mag – die Interaktionen zwischen Mensch und Tier.

Die Nachfolge zum Buch läuft aktuell auf digitaler Ebene ebenso erfolgreich. Viele Restaurants, Hotels, aber auch ein Kosmetikstudio, Baumärkte und nicht zuletzt Unternehmen haben mit ihr den Kontakt aufgenommen und sich ins Adressregister eintragen lassen. „Ursprünglich wollte ich mich auf das Saarland beschränken, doch längst gehen die Adressen weit darüber hinaus“, erzählt Mahlberg. So hatte bei ihr ein niederländisches Strandcafé angefragt – die erste internationale Adresse in ihrem Register. „Zur Kennzeichnung erhalten die Betriebe einen Aufsteller und einen Aufkleber, damit die Hundebesitzer sofort sehen, dass sie an dieser ,Hundefreundlichen Adresse’ willkommen sind.“ Dieses Projekt, sagt Mahlberg, die seit vergangenem Jahr auf dem Heidstock ihr Zuhause gefunden hat, ist aktuell eine reine Herzensangelegenheit. „Natürlich freue ich mich, dass so viele Menschen hundefreundlich sind. Doch ich akzeptiere alle Menschen, die keine Hunde mögen. Wir als Hundebesitzer müssen rücksichtsvoll bleiben, die Umwelt gehört allen, das bedeutet auch gegenseitige Rücksichtnahme“, appelliert sie an alle Tierbesitzer.