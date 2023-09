Gedenken an Nazi-Opfer Im Gehweg Erinnerungen an vier Püttlinger

Mittwochmorgen, 9 Uhr, Derlerstraße 44 gegenüber dem Köllertaler Dom: Die Kirchturmuhr schlägt neun Mal, danach erklingt Gitarren- und Geigenmusik von Stefan Weber und Florence Scherer. Über 60 Angehörige von Paul Aloysius Meyer, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger haben sich versammelt. Ute Müller und Martina Pistorius-Adams erzählen mit bewegenden Worten von ihrem Onkel, der aufgrund seines Down Syndroms (Trisomie 21) in der damaligen „Heilanstalt“ Kalmenhof ermordet wurde und für den der Kölner Künstler Gunter Demnig einen Stolperstein in den Bürgerstein einlässt. In den Gesichtern spiegeln sich Betroffenheit, Fassungslosigkeit und Trauer wider. Den beiden Nichten versagt oft die Stimme, sie müssen Tränen unterdrücken.