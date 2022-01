Großinvestition in Püttlinger Klinik : Neue Notaufnahme und noch viel mehr

Das Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen investiert, unterstützt vom Land, Millionen in den Ausbau mehrerer Abteilungen. Foto: BeckerBredel

Püttlingen Über 28 Millionen Euro werden, gefördert vom Land, in den kommenden sechs Jahren in die Knappschaftsklinik in Püttlingen investiert. So bekommt die Klinik auch eine Paliativstation und auch die Bettenzahl steigt.