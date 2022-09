Weiterbildung und mehr : VHS Püttlingen: Neues Programm wieder mit Huhn

Püttlingen Die VHS Püttlingen startet am Montag, 26. September, ins neue Semester. Gleich am ersten Tag beginnt das breite Spektrum der Kreativ-Angebote eher ungewöhnlich mit dem Einzel-Termin „Exklusiver Eukalyptuskranz“ aus Eukallyptus und Trockenblumen (18.30 Uhr im Kulturbahnhof). Zum Bereich der aktuellen Themenkomplexe Energiesparen und Gebäudedämmung gehören die Info-Abende „Atmende Gebäude – Lüftungsanlagen für Neu- und Bestandsgebäude“ (Montag 14. November, 19.30 Uhr, online) und Batteriespeicher – Solarstrom speichern und Eigenverbrauch erhöhen“ (Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr).

Das Programm: online unter www.vhs-saarbruecken.de, zudem liegt es unter anderem in Sparkassen- und Volksbanken-Filialen aus, in Geschäften in der Püttlinger Innenstadt und in der Buchhandlung Balzert; Anmeldungen per E-Mail an: crocetta.sajia@rvsbr.de.