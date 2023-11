Aus dem Polizeibericht Unfall in Püttlingen, Polizei sucht Geschädigten

Püttlingen · In der Regel wird nach einem Unfall der Verursacher gesucht, diesmal aber ist die Polizeiinspektion (PI) Völklingen auf der Suche nach dem Geschädigten. Zu dem Unfall war es bereits am Montg, 6. November, in Püttlingen gekommen, wie die PI jetzt berichtete: Gegen 11 Uhr beschädigte der Fahrer eines Pkw in der Ludwigstraße – in Höhe Haus Nr. 1 – beim Einparken ein rotes Auto mit einem Hamburger Kreiskennzeichen (HH).

14.11.2023 , 16:40 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder