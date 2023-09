Eine ver(rad)fahrene Situation Des einen Freud‘, des andern Umlaufsperre

Des einen Freud‘ ... In der letzten Püttlinger Stadtratssitzung vor den Ferien ging es auch um das Fahrradkonzept der Stadt (wir berichteten). In der Bürgerfragestunde regte ein Radler an, eine der Sperren im Schlenderweg – es gab dort drei eng hintereinander – wieder zu entfernen, da dort mit dem Fahrrad kaum ein Durchkommen sei. CDU- und SPD-Fraktion hatten Zustimmung signalisiert. Inzwischen wurde die Sperre – am 22. August – tatsächlich entfernt. Gar nicht glücklich darüber ist allerdings die Bürgerinitiative (BI) Schlehbach. Deren Vorsitzender Marc Oehlenschläger, auch als einziger Vertreter der Freien Wähler im Stadtrat, erinnerte in einem Offenen Brief an Bürgermeisterin Denise Klein daran, dass die dritte Sperre auf Wunsch der BI eingerichtet wurde, um Mofa-, beziehungsweise Motorrollerfahrer vom Befahren des Weges als Abkürzung abzuhalten.