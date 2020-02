Ehrung : Köllerbacher erhält die Verdienstmedaille

Püttlingen Der Köllerbacher Paul Schneider ist seit Freitag Träger der Bundesverdienstmedaille. Christian Seel, Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, zeichnete den 69-jährigen Köllerbacher für sein jahrzehntelanges Engagement in und für den Ringersport aus.

Schneider ist noch heute in der Nachwuchsarbeit, aber auch in der Trainer- und Lehrerfortbildung tätig. Staatssekretär Seel überreichte Paul Schneider die Bundesverdienstmedaille am Freitagnachmittag im Püttlinger Schlösschen. In einer unserer nächsten Ausgaben werden wir Schneider porträtieren.