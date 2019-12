Kardinal Maurer Gesellschaft : Unruhen in Bolivien und Püttlinger Hilfe

Püttlingen/Sucre Der Machtwechsel in dem Andenstaat könnte den Siedlungsbau der Kardinal Maurer Gesellschaft, der die einfache Bevölkerung unterstützt, nach längerem Stillstand wieder vorantreiben.

Die politische und soziale Krise in dem südamerikanischen Land, ausgelöst nicht zuletzt durch den Wahlbetrug von Anhängern des kürzlich nach Mexiko geflüchteten Präsidenten Evo Morales, können sich zumindest indirekt auch auf das Engagement des Püttlinger Vereins auswirken, der viele Verbindungen nach Bolivien hat. Günter Himber, Vorsitzender der Kardinal-Maurer-Gesellschaft, schildert: „Nicht zuletzt durch die intensiven Vermittlungsbemühungen der Kirche konnte inzwischen ein Zwölf-Punkte-Programm zur Befriedung des Landes einvernehmlich beschlossen werden.“ Himber, der 16 Jahre in Madrid lebte und perfekt spanisch spricht, hält sich über die Geschehnisse vor Ort auf dem laufenden, war zuletzt im März 2018 selbst drei Wochen in Sucre.

In Sucre, auch Sitz der Kardinal-Maurer-Stiftung in Bolivien, gibt es mit der neuen, vom Stadtrat eingesetzten Bürgermeisterin Luz Rosario Lopez bereits eine neue Führung, die nicht mehr Morales’ MAS-Partei angehört. So hofft Himber, dass auch das aktuelle Siedlungsprojekt der Kardinal-Maurer-Stiftung bald oder doch spätestens nach den Kommunalwahlen in sechs Monaten genehmigt wird. Bereits 2016 wurden die ersten 76 Häuser übergeben, „die Erlaubnis für den Bau der noch fehlenden 30 Häuser wurde seither aber noch nicht erteilt“, das sei immer wieder verzögert worden, weil die bisherige Verwaltungsspitze „sagen wir mal: gegenüber der Kirche zurückhaltend eingestellt war“, so Himber, der aber Morales – trotz dessen Tricksereien bei den Präsidentschaftswahlen – nicht in Bausch und Bogen verdammen will, weil er in seiner Amtszeit viel für die arme indigene Bevölkerung erreicht habe.