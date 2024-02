Urnenstelen nehe Toiletten? Urnen-Stelen-Ärger in Köllerbach abgewendet?

Dennoch hatte es zuletzt im Zusammenhang mit dem Friedhof Kritik in einer bestimmten Sache gegeben, die auch am Donnerstagabend in der Bürgerfragestunde im Püttlinger Stadtrat aufs Tapet kam: Da es kaum noch Körperbestattungen und immer mehr Urnenbeisetzungen gibt und der Platz für die Urnen auch so langsam knapp wurde, soll der Friedhof, wie Ende 2020 vom Püttlinger Stadtrat beschlossen, weitere Urnenstelen bekommen. Die neuen Stelen, so jedenfalls der ursprüngliche Plan, sollten auf einer kleinen Grünfläche neben der Einsegnungshalle errichtet werden.