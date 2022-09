Gemeinsam für den Umwelt- und Klimaschutz : Ein Bürger-Solarpark für Püttlingen?

Püttlingen Kooperation zwischen Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal und Nabu Köllertal

Ein großer „Bürger-Solarpark“ in Püttlingen, das ist eines der Ziele der „Klima-, Umwelt- und Naturschutz-Kooperation“, den die Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal (BEG) und der Nabu Köllertal vereinbart haben. Zwischen der BEG und der Naturschutzorganisation BUND gibt es bereits sei Juni einen Kooperationsvertrag. Von der Kooperation verspreche man sich, „durch frühzeitige Abstimmung bei BEG-Projekten die Umwelt- und Naturschutz-Belange von Anfang an zu berücksichtigen und so die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen“, so der BEG-Vorsitzende Karl Werner Götzinger.

Im Hinblick auf die negativen Auswirkungen des Klimawandels müsse man energisch handeln, „auch hier vor Ort im Köllertal, um für unsere Kinder eine lebens- und liebenswerte Welt zu erhalten“, darin seien sich die Kooperationspartner einig. In der BEG-Mitteilung heißt es zudem: „Damit der Klimaschutz einerseits, sowie der Umwelt- und Naturschutz andererseits gut zusammenpassen und auch zügig vorankommen, werden die beiden Kooperationspartner zukünftig entsprechende Projekte im Köllertal von Anfang an gemeinsam konzipieren und vorschlagen.“ So solle sichergestellt werden, dass Umwelt- und Naturschutzbelange nicht erst im Laufe des Genehmigungsprozesses in die Klimaschutzprojekte einfließen, sondern von Beginn an berücksichtigt würden.