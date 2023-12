Für Menschen, denen es nicht so gut geht TV Püttlingen sammelt Lebensmittel für die Tafel

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Dieser Erkenntnis folgt in diesen Tagen der Turnverein Püttlingen (TVP). Wie der Vereinsvorsitzende Clemens Feld berichtet, habe man kurz vor Weihnachten im netten Kreis gefeiert, wobei die Sprache aber auch auf Menschen gekommen sei, denen es nicht so gut geht und die auf die Hilfe von Tafeln angewiesen sind. So verteilt die „Saarbrücker Tafel“ wöchentlich etwa 20 000 Kilo Waren an 3500 bedürftige Personen und soziale Einrichtungen, dennoch müssten viele Menschen, die bei der Tafel vorsprechen, abgewiesen werden. So habe der Vorstand des TVP schließlich beschlossen, Lebensmittel für den guten Zweck zu sammeln.