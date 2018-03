Die Palmsonntagswanderung des TV Püttlingen führt dieses Jahr auf den Mühlenpfad bei Ottweiler-Fürth (Premiumwanderweg). Es ist eine leichte Wanderung mit schönen Ausblicken. Abschluss ist in Wern’s Mühle in Fürth. Treffpunkt ist am kommenden Sonntag, 25. März, um 10 Uhr auf dem Parkplatz Breitwies in Püttlingen. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Gäste sind willkommen.