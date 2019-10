Musikszene : Abschiedskonzert in Püttlingen

Abschiedskonzert in Püttlingen

Köllerbach Mittelalter-Musiker Nêmmersatt tritt zum letzten Mal vor seine Fangemeinde.

Mittelalter-Musiker Theoderich Nêmmersatt gibt sein Abschiedskonzert. Schauplatz ist am Sonntag, 3. November, ab 18 Uhr die Martinskirche, Sprenger Straße 24, in Püttlingen. Nêmmersatt, der sich seines großen Mundwerks rühmt, spielte auf Mittelaltermärkten, Hochzeiten und anderen Feiern. Der Musiker nimmt für sich in Anspruch, nie bequem gewesen zu sein. Es sei ihm immer auch darum gegangen, anderen den Spiegel vorzuhalten und ehrlich zu bleiben.