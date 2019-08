Tierischer Besuchsdienst : Ehrenamt auf sechs Beinen

Püttlingen Theo Pelgen und sein Labrador Kimi sind gern gesehene Gäste im Senioren-Haus St. Augustin in Püttlingen.

Unschwer zu erkennen, beim Termin vor wenigen Tagen im CTS-Seniorenhaus. 121 Menschen leben hier im Regelfall, in Kurzzeit- beziehungsweise Langzeitpflege. Sie alle wirken irgendwie vertraut mit der geduldigen Kimi, und das gilt auch für „ihren“ Opa Theo. Der hat die Ruhe weg, nimmt sich an den Besuchstagen alle Zeit der Welt, setzt sich zu einem gemütlichen Plausch gern mal mit in die Runde, oder bringt manchmal sogar sein Keyboard mit. Dann wird musiziert und gesungen. Opa Theo begründet sein Engagement für die Altenpflege so: „Für mein langes und erfülltes Leben möchte ich gerne den Menschen hier im Altenheim etwas an Freude zurückgeben. Das scheint mir mit meinem Hund auch ganz gut zu gelingen.“ Und wenn „Opa Theo“ sich selbst mal nicht fit fühlt, helfen ihm Tochter und Schwiegersohn, insbesondere auch die Enkelin Krystin Pelgen, „meine Krankenschwester mit Herz“, sagt Theo Pelgen, „bei allen erforderlichen Aktivitäten“. Und ergänzt: „Die Jungen fahren mich notfalls auch mal ins Seniorenzentrum.“