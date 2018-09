Teurer, schwerer Schrott gestohlen

20 bis 30 Kilo Kupferschrott und eine defekte Erdwärmepumpe – beides vor einem Haus abgelegt und zusammen etwa 1800 Euro wert – wurden in der Straße In den Siefen in Köllerbach gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Montag, 17. September, zwischen 14 und 14.40 Uhr. Da allein die Erdwärmepumpe etwa 300 Kilo wiegt, muss zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00.