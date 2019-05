Spendenaktion : Schüler kämpfen gegen Kinderlähmung

Püttlingen/Völklingen Ein Team vom Völklinger Albert-Einstein-Gymnasium sammelte rund 300 000 Flaschen-Schraubverschlüsse, um mit dem Verkaufserlös Polio-Impfungen in Afrika zu finanzieren.

Warum die Gymnasiasten diese Mühe auf sich genommen haben, ist schnell erklärt: Mit den mühsam gesammelten Deckeln von Ein- und Mehrwegflaschen können Leben gerettet werden, kann die gefährliche Kinderlähmung bekämpft werden. In Europa ist Polio zwar weitestgehend ausgerottet, nicht zuletzt durch flächendeckende Impfungen. In einigen Entwicklungsländern ist das aber noch nicht so. „Deckel gegen Polio“ heißt die vom Rotary Club Deutschland ins Leben gerufene Hilfsaktion, die durch das Sammeln von Deckeln Impfungen gegen die hoch infektiöse Kinderlähmung in afrikanischen Ländern finanziert, indem der gesammelte Kunststoff an Wiederverwerter verkauft wird.

Mit 500 Deckeln könne man eine Impfung bezahlen, schildert Silvia Brandt, Lehrerin am Albert-Einstein-Gymnasium. „Mit dem Sammeln begonnen haben wir in unseren Familien, in der Klasse, im Freundeskreis“, so die Lehrerin bei einem Treffen in Püttlingen. Dort hat der Wasgaumarkt Lagerplatz zur Verfügung gestellt, wo die kunterbunten Deckel in Bigpacks zwischengelagert werden. Für ein Kilo Plastikdeckel gibt es etwa 30 Cent.