später lesen Diebstahl Taschendieb in Discounter unterwegs FOTO: Federico Gambarini / dpa FOTO: Federico Gambarini / dpa Teilen

Twittern







In Püttlingen und in Riegelsberg sind Frauen während des Einkaufs beklaut worden. In beiden Fällen war der Geldbeutel plötzlich weg. Von Evelyn Schneider