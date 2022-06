Großer „Geburtstag“ in Püttlingen : SV Ritterstraße feiert 100. Geburtstag

Püttlingen Kommers, Schwarz-Weiße-Nacht – und ein Blick in die bewegte Vereinsgeschichte.

Nach den Kriegswirren stieg das Team 1953 erstmals in die Kreisklasse Westsaar auf, 1963 in die A-Klasse Südsaar. Im selben Jahr schoss Jugendspieler Carlo Müller das 1:0 beim 3:1-Sieg der A-Jugend Nationalmannschaft gegen England im Wembley-Stadion. Es folgten etliche Höhen und auch Tiefen, wie 2003 der Abstieg in die B-Klasse. Aber der Bau eines Kunstrasenplatzes im selben Jahr sorgte wieder für Auftrieb, mit Aufstiegen in die Bezirksliga (2009), Landesliga (2013) und Verbandsliga (2017). Die Meisterschaft in der Landesliga-Süd mit Aufstieg in die Verbandsliga-Süd-West war 2017 der sportliche Höhepunkt. In der Saison 21/22 folgte der Abstieg in die Landesliga, während die 2. Mannschaft gerade in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Das Damen-Team spielt oben mit in der Bezirksliga Südost. Im Jugendbereich hat der Verein eine Mini-Mannschaft, eine G-Jugend, zwei F-Jugend- und zwei E-Jugend-teams, zudem eine C/B/A-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit DJK- und FV 08 Püttlingen. Und der Kunstrasenplatz wurde im Jubiläumsjahr erneuert.