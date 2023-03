Verkehrsbehinderung und Staus Straßenarbeiten zwischen Völklingen und Püttlingen

Bisher wurde unter Vollsperrung auf dem kleinen Abschnitt vom Kreisverkehr Dickenberg, in den auch die Umgehungsstraße L 269 mündet, bis zur Einfahrt in das kleine Gewerbegebiet Steinritsch (Autotechnik Grün) gearbeitet. Nun geht es, ebenfalls unter Vollsperrung, weiter von diesem Gewerbegebiet bis zum Kreisverkehr unterhalb des Knappschaftsklinikums Saar in Püttlingen. Auch der halbe Kreisel wird gesperrt, sodass dort eine Baustellenampel zum Einsatz kommt.