Serie: Vier Stolpersteine für Püttlingen – Teil 1 Rosa Rech aus Köllerbach – zwangssterilisiert und ermordet

Das von dem Kölner Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufene Projekt „Stolpersteine für die Opfer des Nazi-Regimes“ findet nun auch in der Stadt Püttlingen Widerhall. Für vier Euthanasie-Opfer werden am Mittwoch, 20. September, die ersten Stolpersteine in der Stadt verlegt. Recherchiert wurden ihre Leidensgeschichten von der Bürgerinitiative „Erinnerungsarbeit Püttlingen“, zu der sich Anfang 2022 rund 20 Interessierte auf Anregung von Professor Franz Folz mit Unterstützung von Bürgermeisterin Denise Klein zusammengeschlossen hatten. Die Saarbrücker Zeitung stellt die vier Leidensgeschichten in einer Serie vor.