Die Püttlinger Stadtverwaltung warnt „dringend“ alle Gewerbetreibenden und Unternehmer in der Stadt, da diese derzeit wieder telefonisch „unseriöse Angebote“ für den Druck einer angeblichen „Bürgerservicebroschüre“ erhalten. „Derzeit wird von Seiten der Stadt Püttlingen keine Bürgerinformationsbroschüre oder ein ähnliches Druckmedium beworben oder aufgelegt“, heißt es in der Warnung. Von der Stadt beauftragte Unternehmen verfügen über ein entsprechendes Empfehlungsschreiben und sprechen Gewerbetreibende persönlich durch einen legitimierten Mitarbeiter an.