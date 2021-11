Sportschießen : Saar-Schützen bei den deutschen Meisterschaften treffsicher

Die Püttlinger Sportschützen Edmund Schneider, Christof Gillen und Bernd Müllenbach (von links) wurden in München deutsche Vizemeister. Foto: Gehl

Püttlingen Luftpistolen-Mannschaften der Sportschützen Püttlingen gewinnen bei nationalen Titelkämpfen zwei Silbermedaillen. Silvain Weber holt zudem Bronze.

Die Olympia-Schießanlage Hochbrück in München ist die größte zivile Schießsportanlage der Welt und gilt als eine der modernsten Austragungsstätten im Sportschießen. Nachdem 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die deutschen Meisterschaften (DM) abgesagt werden mussten, freuten sich die Schützen diesmal besonders darauf, dort wieder ihre Titelträger zu ermitteln.

Zwei Silbermedaillen sicherten sich bei den nationalen Titelkämpfen die Mannschaften der Sportschützen Püttlingen: Das Luftpistolen-Team mit Christof Gillen (368 Ringe), Bernd Müllenbach (357) und Silvain Weber (368) belegte in der Altersklasse Herren III Platz zwei. Gemeinsam mit Edmund Schneider (541 Ringe) wurden Christof Gillen (565) und Bernd Müllenbach (529) zudem deutsche Vizemeister in der Disziplin Herren III 25 Meter.

Der Püttlinger Luftpistolen-Schütze Silvain Weber sicherte sich nach Mannschaftssilber zudem noch eine Bronzemedaille im Einzel. Er verpasste in der Altersklasse Herren IV mit 368 Ringen den zweiten Rang dabei nur um einen Ring. Eine zweite Bronzemedaille für das Saarland ging an Olga Jenal von der Schützengesellschaft 1848 Homburg. Sie baute damit in der Klasse Luftpistole, Damen III ihre stattliche Medaillensammlung aus.