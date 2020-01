Herausragendes ehrenamtliches Engagement : Er trommelt fürs Turnen im Alter

Püttlingen Alois Lehberger (72) aus Püttlingen motiviert Männer und Frauen aus dem Köllertal, sich zu bewegen und fit zu halten.

Lehberger dient nicht nur dem TV Püttlingen, sondern auch dem TV Köllerbach, der DJK Püttlingen und der Herzsportgruppe Köllerbach/Püttlingen. In letztgenannten Verein trat er 2005 ein, nachdem er zum Jahreswechsel 2004/2005 einen Herzinfarkt erlitten hatte. Seit 1995 trainiert Lehberger die Männer-Gymnastik­abteilung des TV Köllerbach als Übungsleiter. 1997 erwarb er die Lizenz zum Übungsleiter im Gesundheitssport und Turnen für Ältere, 2007 die Landeskampfrichterlizenz für die Sparte Gymnastik. Von 2008 bis zum heutigen Tag organisiert Lehberger das Programm „Fit und Vital Älter werden“ (inzwischen: „Fit & Vital, ein Leben lang“) für den TV Köllerbach. Besonders gefallen ihm die so genannten Qualitätszirkel. Lehberger: „Diese Fortbildungslehrgänge sorgen dafür, dass die Übungsleiter auf dem neuesten Stand gehalten werden.“ Die Liste zu Lehbergers ehrenamtlichem Engagement fürs Turnen ließe sich locker fortschreiben.

„Alois Lehberger hat ein gewinnendes Wesen“, betont Klemens Feld, der Vorsitzende des TV Püttlingen. Der so Gelobte formuliert seine Grundsätze so: „Sport muss Spaß machen. Wenn die Menschen aus der Turnstunde kommen, sollen sie sagen können: Jetzt geht’s mir besser.“

1963 hat Lehberger erstmals an einem Deutschen Turnfest teilgenommen, in Essen. Damals hat er als Trommler im Bundesorchester Spielmannszug gespielt. 1987 in Berlin war sein erstes Turnfest als Sportler, 2002 in Leipzig wurde er Turnfestsieger im Gymnastikvierkampf. „Helsinki war ein weiterer Höhepunkt“, erinnert er sich. 2015 ging in der finnischen Hauptstadt die Welt-Gymnaestrada über die Bühne. Mit der Gymnastikgruppe des TV Köllerbach trat Lehberger vor tausenden Zuschauern auf, als Teil der Delegation des Deutschen Turner-Bundes.