Fastnacht : Seniorenfastnacht am Fastnachtsdienstag

Die Seniorenfastnacht in Püttlingen beginnt am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, um 15 Uhr im Trimm-Treff. Die Veranstaltung wird präsentiert vom Seniorenbeirat der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro der Stadt Püttlingen.