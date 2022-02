Hilfe beim Anschaffen von FFP2-Masken in Püttlingen : Engagement gegen die Pandemie

Püttlingen Der Seniorenbeirat der Stadt vergibt FFP2-Masken an ältere Bürger in Püttlingen.

Der Seniorenbeirat Püttlingen engagiert sich in Sachen FFP2-Masken als Schutz gegen Corona: Da die FFP2-Maskenpflicht sehr kurzfristig eingeführt worden sei, seien viele Bürgerinnen und Bürger davon überrascht worden. Zudem, so eine Mitteilung des Beirates, sei „die Anschaffung auch nicht gerade kostengünstig“. Zwar solle in den nächsten Wochen Abhilfe geschaffen werden, dennoch habe der Seniorenbeirat beschlossen, FFP2-Masken für einen Teil der älteren Bürger in Püttlingen anzuschaffen. Diese Masken können beim Seniorenbüro von den Seniorinnen und Senioren zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. Dieses Angebot richte sich vor allem an Menschen, deren wirtschaftliche Verhältnisse begrenzt sind.