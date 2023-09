Serie Vier Stolpersteine für Püttlingen – Teil 3 In der „Heilanstalt“ wartete der Tod

Im Rahmen des durch den Kölner Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufene Projekt „Stolpersteine für die Opfer des Nazi-Regimes“ werden auch in Püttlingen – am 20. September – Steine für vier Euthanasie-Opfer verlegt – dank der Bürgerinitiative „Erinnerungsarbeit Püttlingen“. Wir stellen die vier Leidensgeschichten vor – heute, in Teil 3, Paul Aloysius Meyer. Der Püttlinger Junge kam am 18. August 1923 mit dem Down Syndrom (Trisomie 21) zur Welt. Er war das älteste von sechs Kindern von Katharina Mathilde und Aloysius Sebastian Meyer aus der Derler Straße 36 (heute 44). Er war ein lebensfroher, anhänglicher Junge mit einer Lernbehinderung. Mit 17 Jahren wurde er Opfer der menschenverachtenden NS-„Rassenhygiene“-Ideologie.