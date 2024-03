Fantasy-Lesung In Püttlingen wandelt blutig der Seelenwolf

Wenn arme Sünder in Tiergestalt auf der Erde umherirren, Seelenwölfe begierig das Blut ihrer Opfer schlürfen, dann ist Fantasyzeit. Am Donnerstag war es in Püttlingen soweit. Beim Vorleseabend mit der jungen Autorin Lara Nishio treffen beinahe 30 Zuhörerinnen – plus ein einziger Mann –, auf eine friedliche Stimmung. Erst einmal! Das soll sich ändern. Doch zunächst ein Wort zur Umgebung: Balzerts Bücherstube, lauschig, ist der Ort des Geschehens. Das Wort „lauschig“ meint verborgen, gemütlich, ein ruhiges, warmes Plätzchen. Ansprechende Deko, auf Büchermenschen zugeschnitten.