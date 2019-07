Prozessauftakt : Nach Todesschüssen auf Ex-Freund in Köllerbach – Frau muss vor Gericht

Püttlingen Die Anklage lautet Mord. Eine Saarländerin soll auf offener Straße ihren Ex-Freund erschossen haben. Die 58-Jährige muss vor das Landgericht Saarbrücken.

Das Opfer ist laut Staatsanwaltschaft „arg- und wehrlos“ gewesen: Wegen heimtückischen Mordes an ihrem früheren Lebensgefährten muss sich eine 58-Jährige von diesem Freitag (26. Juli) an vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Die Anklage wirft der Frau vor, dem 46-Jährigen am Abend des 7. Februar 2019 „aufgelauert“ zu haben. Der Mann habe gerade seine krankengymnastische Praxis in Püttlingen schließen wollen, als sie ihn angesprochen habe. Als er sich daraufhin umdrehte, soll sie ihn mit vier Schüssen aus einer Pistole getötet haben. Der Prozess beginnt um 13 Uhr.