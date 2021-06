Glasfaser-Ausbau : „Schnelles Internet“: Wie geht’s weiter in Püttlingen?

Kommt er ,oder kommt er nicht, der Glasfaser-Ausbau in Püttlingen? Foto: dpa/Stefan Sauer

Püttlingen/Heusweiler Der mögliche Ausbau des Glasfasernetzes in Püttlingen, um schnellere Internetverbindungen zu erreichen, war ein Thema im Püttlinger Stadtrat: In Püttlingen wirbt Energis um Vorverträge für einen Glasfaserausbau, startet diesen aber nur, wenn in den Ausbaugebieten 30 Prozent der potentiellen Kunden – es müssen nicht Hausbesitzer sein, auch Mieter können hier aktiv werden – entsprechende Vorverträge abschließen.

Marc Oehlenschläger (Freie Wähler) machte darauf aufmerksam, dass die Frist für das erste Ausbaugebiet (Bereich Berg) am 30. Juni, auslaufe. Es fehlten aber noch rund 350 von 960 Vorverträgen, erklärte für die Stadtverwaltung Stefan Hirschmann, Geschäftsführer Technische Dienste der Stadt Püttlingen.