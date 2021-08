Auch für Bengesen und Ritterstraße sind Anmeldungen möglich : Schnelles Internet: Püttlingen startet mit Glasfaser-Ausbau

Püttlingen In Püttlingen startet der Glasfaser-Ausbau. Allerdings sind noch Fragen offen, wie es in einzelnen Abschnitten weitergeht.

„Ein Etappenziel ist erreicht“, sagt Jochen Strobel, bei Energis unter anderem für den Ausbau des Glasfaser-Netzes in Püttlingen zuständig, das deutlich schnelleres Internet in die Häuser bringen soll – wenn genügend Vorverträge abgeschlossen sind. Mit „Etappenziel“ ist gemeint, dass der Ausbau für den ersten Bauabschnitt beginnen kann, für den die Vermarktungs-Quote von 30 Prozent erreicht ist – wenn auch noch nicht in allen Straßen: Während in den Gebieten Schleiten und Breitfeld die Quote erreicht ist, war die Nachfrage auf dem Heidknüppel eher gering. Somit ist die Quote insgesamt genau genommen nicht erreicht, doch in Gesprächen mit der Püttlinger Verwaltung sei man übereingekommen, den Ausbau dort zu starten, wo die Quote erreicht wurde, so Bürgermeisterin Denise Klein und Jochen Strobel. Wo die Quote noch nicht erreicht ist, „werden wir gemeinsam nochmals um mehr Unterstützung werben“, so die Bürgermeisterin. Dort sei auch die Frist verlängert worden, den Glasfaser-Anschluss ohne 699 Euro Zuzahlung für den Hausanschluss zu ermöglichen (Info: www.energis.de/ausbaugebiete).