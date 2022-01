Hilfe nach einem Schlaganfall : Schlaganfall, und dann? – Lotsen helfen

Das Projekt „Schlaganfall-Lotsen“ wurde am Mittwoch im Knappschaftsklinikum Saar (KKSaar) in Püttlingen vorgestellt; vorne von links: Stefanie Marx (Koordinatorin des Projektes am KKSaar und selbst Lotsin), Professorin Dr. Stefanie Behnke (Stellvertretende Direktorin Neurozentrum Saar, Chefärztin Neurologie Sulzbach), Dr. Jürgen Guldner (Direktor Neurozentrum Saar, Chefarzt Neurologie), Gesundheitsministerin Monika Bachmann, Schlaganfall-Lotse Patrick Steiner, Dr. Marion Bolte (Ärtzliche Direktorin KKSaar); hinten (von links): Ralf Beckstein (Leiter Stabsstellen KKSaar), Armin Beck (Leiter Regionaldirektion Saarbrücken der KBS) und Mario Schüller, Krankenhausdirektor der KKSaar GmbH. Dahinter steht ein neuer Dienstwagen der Schlaganfall-Lotsen. Foto: BeckerBredel