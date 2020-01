Unternehmerfamilie verbittert nach Protesten in Püttlingen : Kiesgruben-Erweiterung: Firma zieht Antrag zurück

Mit einer Demonstration vor dem Rathaus wollte die Bürgerinitiative „Pro Wald!“ verhindern, dass das Unternehmen Schmeer die Kiesgrube auf dem Püttlinger Dickenberg erweitert. Foto: Walter Faas

Püttlingen Die Unternehmerfamilie Schmeer hat den Antrag auf Erweiterung der Abbaufläche ihrer Sand- und Kiesgrube auf dem Dickenberg zurückgezogen. Darüber hat Seniorchef Werner Schmeer am Dienstag, kurz vor Beginn der geplanten Bürgerversammlung am Abend, die SZ unterrrichtet. „Der Familienrat hat sich nach eingehender Beratung zu diesem Schritt entschlossen, nicht zuletzt aufgrund der unfairen Behandlung in den letzten Wochen.

