„Hart erkämpfte und vollkommen verdiente Auszeichnung“ Köllerbacher (20) ist Vize-Weltmeister der Fahrzeuglackierer

Dabei gelang es Scherer, 728 Punkte einzufahren. Damit musste er sich nur dem Japaner Yuto Hoshino geschlagen geben, der am Ende 758 sammeln konnte. Nationaltrainer Mariusz Dechnig war voll des Lobes für seinen Schützling aus dem Saarland: „Im Wettbewerb selbst hat Jason gezeigt, was in ihm steckt und seine volle Stärke ausgespielt – und dafür verdient den zweiten Platz gemacht. Eine herausragende Leistung!"