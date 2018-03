später lesen Auto beschädigt Roter Renault mit schwarzer Farbe besprüht FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa Teilen

Ein bisher unbekannter Täter hat mit schwarzer Farbe das Tag „346-fuk“ auf die Beifahrerseite eines roten Renault Twingo gesprüht. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am vergangenen Dienstag zwischen 7.30 und 18.15 Uhr. Das Auto war in der Tiefgarage in der Nähe des Püttlinger Stadtparks abgestellt.