Rock liegt in der Luft : Neun Kilometer Zaun ums Festgelände

Püttlingen Am Samstag starten die Aufbauarbeiten zum Rocco del Schlacko in Köllerbach, dem größten Musikfestival im Südwesten.

Mit dem Kartenvorverkauf ist der Veranstalter „sehr zufrieden“. Als kürzlich bekannt wurde, dass auch die Toten Hosen mit einem kompletten Konzert zum Rocco kommen, hat das den Verkauf nochmals angestachelt. Schon seit Jahren hatte Ziegler an der deutschen Premium-Band gebaggert, doch auch mal zum Rocco zu kommen. Besonders freut sich Ziegler auch auf den bei uns noch nicht so bekannten englischen Sänger Yungblud und seine Band, die er bei einem Konzert im niederländischen Groningen gesehen hatte – „was die machen hat mir so gut gefallen, dass ich die gleich angesprochen habe. Die Band wird beim Rocco stark überraschen!“

Insgesamt stehen 33 Bands oder Einzel-Interpreten auf den Bühnen, auch die Campingplätze haben wieder geöffnet, und zwar ab Donnerstag, 8. August, 9 Uhr (die Parkplätze öffnen eine Stunde früher). Für Besucher, die nach durchschwitzten Nächten eine Dusche brauchen, fahren freitags und samstags gratis Shuttlebusse zu den Freibädern in Riegelsberg, Völklingen und Saarwellingen. Und um den Müll auf dem Festgelände einzudämmen, versucht man, die Gäste beim Geldbeutel zu packen: Jeder Camper zahlt fünf Euro Pfand für einen Müllsack; wer am Ende den Beutel gefüllt wieder abgibt, der bekommt die fünf Euro zurück. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass nach dem Festival wieder einiges an Aufräumarbeiten fällig sein wird. Und dann wird auch diesmal wieder des einen Freud‘ des anderen Leid sein: Engpässe auf den Zufahrtsstraßen werden – bei diesem Ansturm an Menschen – nicht ausbleiben. So mancher Anwohner insbesondere auf der dem Rocco-Gelände zugewandten Seite von Köllerbach wird einen Stoßseufzer der Erleichterung ausstoßen, wenn’s wieder vorbei ist. Ein Rentner aus der Sprenger Straße hat sich auf seine eigene Weise mit dem Rocco arrangiert: „Meistens lege ich längere Ausflüge so, dass ich an diesen Tagen weg bin.“