Anreise, Camping & Co. : Rocco del Schlacko 2022: Anreise, Camping & Co. – hilfreiche Infos rund um das Festival

Viele Fans wissen seit Jahren, was die wichtigsten To-Dos und Lass-es-lieber beim Rocko del Schlacko sind. Ein paar wichtige davon sind hier trotzdem mal aufgeschrieben.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es endlich wieder so weit: Das Festival Rocco del Schlacko ist wieder am Start. Von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. August, wird auf dem Köllerbacher Sauwasn „gerocct“ was das Zeug hält. Über 1000 Tage Rocco-Abstinenz sind eine gefühlte Ewigkeit. Daher gilt es nun die wichtigsten Infos zum größten Festival im Saarland wieder in Erinnerung zu rufen: