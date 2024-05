Fröhliches Mittelalter in Püttlingen Markttreiben mit Rittern und Gauklern in der Burg Bucherbach

Köllerbach · Viele Menchen fasziniert das Mittelalter. Ideal, weil im historischen Gemäuer, ist das mittelalterliche Treiben in der Burg Bucherbach – beziehungsweise dort, wo ihre imposanten Reste stehen. Die „Ritter“ sind von Samstag, 18. Mai bis Pfingstmontag, 20. Mai, in der Burg, bereits diesen Freitagabend, 17. Mai, gibt es ein mittelalterliches Konzert in der nahen Martinskirche.

16.05.2024 , 17:24 Uhr

Der Mittelaltermarkt 2023 in Püttlingen-Köllerbach in der Burgruine Bucherbach. Im Bild: (v.l.) Benedikt Zimmer und Uwe Planitzer. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Von Walter Faas