Märchenwoche in Köllerbach : Riesen und Zwerge in der Martinskirche

In der Martinskirche in Köllerbach gibt’s wieder Märchenlesungen. Foto: Iris Maurer

Köllerbach Die Märchenwoche in Köllerbach will den Zuhörern auch Zeit zum Innehalten geben.

Die 22. Märchenwoche mit Lesungen in der historischen Martinskirche in Köllerbach (Sprenger Straße 24) steht unter dem Motto „Märchen von Riesen und Zwergen“. Gastgeber sind das Kulturbüro der Stadt Püttlingen und Pfarrer Professor Joachim Conrad. „Ein wenig innehalten, für eine Märchenlänge dem Alltag entfliehen und in der angenehmen Atmosphäre der Kirche die Lesungen genießen, das sind die Ziele der Lesungen“, heißt es in der Einladung. Märchen-Themen der vergangenen Jahre waren unter anderem Texte von Oscar Wilde, Nelson Mandela, Rafik Schami und Hans Christian Andersen.

Das Programm: Am Montag, 5. Dezember, liest Pfarrer Conrad „Der junge Riese“, „Der Trommler“ und „Rumpelstilzchen“. Am Dienstag, 6. Dezember, liest Leander Neudeck „Der kleine Däumling“, Schneewittchen und die sieben Zwerge“, Der Riese und der Schneider“. Am Mittwoch, 7. Dezember, liest Dr. Susanne Poro „Aschenputtel“ und „Die Riesein im Steinboot“. Am Donnerstag, 8. Dezemnber, liest Gertrud Neudeck „Der selbstsüchtige Riese“ sowie „Der klitzekleine Riese und der riesengroße Zwerg“. Den Abschluss macht am Freitag, 9. Dezember, Günter Himber mit „Zwerg Nase“, Die Geschichte des Scheinriesen“, „1001 Nacht“ und „Die Geschichte vom buckligen Zwerg“.