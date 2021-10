Auf frischer Tat geschnappt : Dank Seniorin Einbrecher erwischt

Foto: Polizei

Riegelsberg Die Polizei hat in der Riegelsberger Glück-Auf-Straße einen Einbrecher auf frischer Tat geschnappt: Eine ältere Anruferin hatte am Montagabend gegen 21 Uhr per Notruf gemeldet, dass sich ein Einbrecher in ihrem Haus befinde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem sie zuvor ein Klirren und Krachen im Erdgeschoss ihres Hauses gehört hatte, sei sie aus ihrem Schlafzimmer in den Flur gegangen und habe eine dunkle Gestalt im Wohnzimmer gesehen, die hektisch mit einer Taschenlampe umhergeleuchtet habe. Daraufhin habe sie sich im Schlafzimmer in der ersten Etage eingesperrt und nun die Polizei informiert.

Das kurze darauf eintreffende Streifenkommando konnte dann im Vorgarten des Hauses einen 47 Jahre alten Mann festnehmen – sein Fluchtversuch beim Anblick der Polizei war vergeblich.