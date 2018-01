Reifen von Audi und Benz geklaut

Auf Diebestour in Püttlingen

Zeugen gesucht: Ermittler setzen auf Passanten, die etwas mitbekommen haben.

Bei einem Auto- und Reifenhandel in Püttlingen, Am Josefaschacht, wurden an gleich zwei Autos alle vier Reifen samt Felgen abmontiert und gestohlen. Betroffen waren ein Audi A3 und ein Mercedes der C-Klasse. Die tat ereignete sich irgendwann zwischen Mittwoch, 3. Januar, 16 Uhr, und Donnerstag, 4. Januar, 9 Uhr, berichtet die Polizei. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht benannt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00.

(mr)