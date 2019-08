Kurze Polit-Karriere : AfD-Mann fliegt schon zum Start aus dem Püttlinger Rat

Für einen Stadtrat darf nur kandidieren, wer auch in der Stadt lebt. Ratsmitglieder, die den Wohnort wechseln, müssen dies melden und den Ratssitz an einen Nachrücker abgeben. Wer den Umzug nicht meldet, riskiert einen politischen Scherbenhaufen, denn der Rat muss ihm nun seinen Sitz entziehen. Foto: Tomicek/LBS/Tomicek

Püttlingen Sehr kurze Polit-Karriere in der Köllertal-Stadt: Der Rat muss ein AfD-Fraktionsmitglied ausschließen, weil es Umzug und Amtsverzicht nicht meldete.

Das wird eine ausgesprochen kurze Karriere im Püttlinger Stadtrat: Bereits bei der konstituierenden Sitzung des Rates am Dienstag, 13. August, 17 Uhr, in der Stadthalle wird das neue AfD-Ratsmitglied Tobias Kunkel auch schon wieder aus dem Rat entfernt. „Feststellung über den Verlust der Wählbarkeit eines Ratsmitgliedes und das Ausscheiden aus dem Stadtrat Püttlingen“, heißt es lapidar in der Ankündigung zu Tagesordnungspunkt 3. Hintergrund: Das künftige Nicht-Stadtratsmitglied war zwar zum Zeitpunkt der Kommunalwahl rechtlich korrekt wählbar gewesen, doch inzwischen ist Tobias Kunkel aus Püttlingen weggezogen. Und da er somit kein Bürger der Stadt mehr ist, kann er auch kein Stadtratsmitglied sein.

Erstmals war die AfD 2014 in den Püttlinger Stadtrat eingezogen mit Kai Melling und Marc Oehlenschläger, der in dieser Zeit zweiter Vorsitzender im AfD-Kreisverband Saarbrücken-Land war. Im Juli 2015 waren dann vier Vorstandsmitglieder aus dem damaligen Püttlinger AfD-Verband ausgetreten. Auch Oehlenschläger – selbst kein Freund des „Dörr-Lagers“ – brach mit der AfD und trat aus der Partei aus. Er blieb als parteiloses Mitglied im Rat und ist jetzt, für die neue Legislaturperiode, als einziger Vertreter der neuen Freien Wählergemeinschaft in den Rat gewählt.

Von dem Wegzug habe man nur durch einen Hinweis erfahren. Dabei war der neue Wohnsitz zunächst unbekannt. Ein Umzug innerhalb der Stadt wäre unproblematisch gewesen; so heißt es in der Vorlage zur Ratssitzung: Man habe „Herrn Kunkel unter den der Verwaltung vorliegenden Kontaktdaten telefonisch und per E-Mail aufgefordert“, innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Wochen seinen Hauptwohnsitz in Püttlingen anzumelden. Doch „die Aufforderung blieb ergebnislos“. So forschte man nach und stellte fest, dass der Umzug nach Völklingen erfolgt war.