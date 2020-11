Aufforsten ohne Fichten : Püttlinger Wald wird fit für Klimawandel

Püttlingen Zwölf Hektar mussten in fünf Jahren gerodet werden. Neue Misch-Aufforstung ist widerstandsfähiger.

„In Püttlingen sind 2018 und 2019 große Schäden, insbesondere an den Fichten entstanden, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Windwurf, Trockenheit und Borkenkäferbefall als Verlierer des Klimawandels gelten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Durch große Borkenkäferbefälle – diese Käfer können sich besonders bei langanhaltender Trockenheit gut ausbreiten – mussten in Püttlingen in den vergangenen fünf Jahren etwa zwölf Hektar Wald gerodet werden, beispielsweise im Bereich Jungenwald oder Sauwasen.