Die Feste feiern wie sie fallen Püttlinger Stadtfest kam mit Raketen

Die Kleinsten auf dem Kinderkarussell strahlten am Freitag mit der Sonne um die Wette; vor lauter lachen ging auch schon mal ein Schnuller verloren. Außer ein paar Tränchen kein Problem. Der Start des dreitägigen Stadtfestes in Püttlingen war fest in Kinderhand. Eis passte bei den Temperaturen am Freitag, die sich die Besucher für Sonntag auch gewünscht hätten, recht gut, Zuckerwatte und kunterbunte Motivluftallons auch, das Karussell aber war bei den Kleinen der Renner.