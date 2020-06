Püttlingen Konzertreihe am Bahnhof startet am 26. Juni. Kulturforum Köllertal verlangt erstmals Eintritt wegen der vielen Auflagen.

Der Sommerfahrplan startet mit den bekannten Songs der amerikanischen Rockikone Bruce Springsteen. Die Kölner Band Bosstime um Frontsänger Thomas Heinen interpretiert am 26. Juni sämtliche Hits von „Born in the USA“ bis „Songs of Philadelphia“. Am 3. Juli bringen die „Spaßrebellen“ von Boppin‘ B dynamischen Rock’n’Roll und Rockabilly auf den Bahnsteig. Mit im Gepäck hat die gefragte Band aus Aschaffenburg auch eigene Titel der neuen CD „We don’t care“. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland statt.

Dem „King of Reggae“ huldigt die Kölner Band Marley‘s Ghost am 10. Juli. Auf der Liste stehen sämtliche Klassiker von Bob Marley wie „No women no cry“ oder „Buffalo Soldier“. Dynamischer Folkrock mit der saarländischen Formation Jack in the green um Sänger Thomas Weigel steht am 17. Juli auf dem neuen Fahrplan. Die Band J.C. Experience interpretiert am 24. Juli die Musik des 2013 verstorbenen Countrystars Johnny Cash. Schweißtreibenden Bluesrock liefert die Band Honey Creek um den amerikanischen Frontmann James Boyle am 31. Juli. Zum Repertoire gehören auch viele eigene Titel des neuen Albums „Rattlesnake and The Junkyard Dog“. Erstklassigen Blues der 1940er und 50er Jahre bringen B.B. & The Blues Shacks am 7. August auf die Open-Air-Bühne. Die Top-Band aus Hildesheim gehört zu den erfolgreichsten Vertretern des Genres in der europäischen Musikszene.