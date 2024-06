Gegen Hetze Püttlinger „Resolution für Vielfalt, Toleranz sowie gegen Hass“

Auslöser für diese Resolution war das Anfang des Jahres bekannt gewordene Treffen von Vertretern der AfD und der „Identitären Bewegung“, bei dem die Möglichkeit einer Massendeportation von Menschen mit Migrationshintergrund – selbst mit deutschem Pass – aus Deutschland und die mögliche „Machtübernahme“ durch rechtsextreme Kräfte besprochen wurden. Dadurch fühlt sich der Stadtrat verpflichtet, „ein eindeutiges Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzugeben und sich gegen extremistische sowie demokratiefeindliche Parteien, Bewegungen und Gruppierungen aller Art auszusprechen“, heißt es in der Resolution. Und: „Wir verurteilen vehement jegliche Formen von Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, Hass gegenüber LGBTQ+ Personen, religiösen Extremismus sowie Handlungen und Ideologien, die unsere Demokratie gefährden. All das hat in unserer Stadt keinen Platz“, was für alle Menschen gelte, die sich an Recht und Ordnung halten.