Püttlinger Reservisten helfen : Fürs Homeschooling rumänischer Waisen

Jetzt können die Kinder des Waisenhauses im rumänischen Miercurea Ciuc auch am Homeschooling teilnehmen. Die Reservistenkameradschaft Püttlingen brachte unter anderem 35 gespendete Computer. Foto: Bernd Längler

Püttlingen Pütlinger Reservisten bringen 35 Computer, Lebensmittel und weitere Hilfe nach Transsilvanien.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie haben sich Mitglieder der Reservistenkameradschaft Püttlingen auf den Weg gemacht, um ein Waisenhaus der Csibész-Stiftung im rumänischen Miercurea Ciuc (Szeklerburg) im Gebiet Transsilvanien (Siebenbürgen) zu unterstützen. Die Reservisten hatten bei diesem Transport 35 gebrauchte, aber gut erhaltene Computer samt Bildschirmen und weiterem Zubehör im Gepäck. Einsaarländisches Unternehmen hatte die Geräte zur Verfügung gestellt, die den Kindern nun die Möglichkeit geben, am Homeschooling teilzunehmen, berichtet der Reservisten-Vorsitzende Bernd Längler. Eine Barspende in Höhe von 2000 Euro hatte ein Unternehmer aus Ensdorf gespendet. Zu guter Letzt kamen auch noch 500 Kilo Lebensmittel hinzu, die ein saarländischer Hersteller gespendet und die in dem Waisenhaus mit großem Dank engegengenommen wurden.