Gebundene Ganztagsschule Wenn auch am Nachmittag „feste“ Schule ist

Püttlingen macht’s selbst. Während viele Kommunen bei größeren Bauprojekten Architekturbüros beauftragen, nimmt die Köllertalstadt die Umgestaltung der Grundschule Viktoria zur Gebundenen Ganztagsschule, also mit verpflichtenden Nachmittagsaktivitäten, in die eigene Hand. Im Februar hatte die Stadt die – auch für andere Aufgaben zuständige – Architektin Marion Bär eingestellt. Sie hat die Umgestaltung geplant, die gewissermaßen am offenen Herzen umgesetzt wird, denn der Schulbetrieb geht in dieser Zeit weiter. Zudem erfolgt die Umgestaltung schrittweise, im Takt der Umwandlung des Schulkonzeptes, denn es wird vier Schuljahre dauern, bis die Gebundenen Ganztagsschule für alle vier Klassenstufen gilt. Zum Umbau gehört unter anderem ein Speisesaal in der ehemaligen Hausmeisterwohnung, die auch aufgestockt wird, zudem Räume für Freizeit-Möglichkeiten, wie etwa ein „Forscherraum“ und ein Musikraum.