Kuriose Geschichte geht weiter Wer war der Mann im Kanal?

Püttlingen · Im Falle des Mannes, der im Püttlinger Stadtpark in einen Kanalschacht gestiegen war – vielleicht muss man auch sagen: gestiegen sein soll – hat sich wieder Neues ergeben: Die Pressestelle der Polizei hat in dieser Sache nachgefasst und am Freitag mitgeteilt, dass jener Mann, den man in Folge der Beschreibung zunächst für den Kanal-Kletterer gehalten hatte, doch nicht an der Sache beteiligt gewesen war.

15.09.2023, 16:12 Uhr

Die Püttlinger Feuerwehr suchte im Kanal unterm Stadtpark nach einem Vemissten, den es womöglich gar nicht gab. Foto: BeckerBredel