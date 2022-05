„Familie ist alles – und noch mehr“ : Püttlinger Bündnis für Familie stellt sich bei Aktionstag vor

Das „Bündnis für Familie“ stellt sich in Püttlingen vor. Foto: dpa/Matthias Hiekel

Püttlingen „Familie ist alles – und noch mehr“, heißt das Motto des „Bündnisaktionstags“ am 15. Mai, 13 bis 18 Uhr. An dem in Püttlingen auch verkaufsoffenem Sonntag stellt sich das „Bündnis für Familie“ auf dem Kardinal-Maurer-Platz an mehreren Ständen vor.

Mit dabei sind auch das Sozialministerium, das „Lokale Bündnis für Familie im Regionalverband Saarbrücken“ der Demenz-Verein im Köllertal, zudem der Verein für Prävention und Gesundheit im Saarland (PuGiS). Bündnispartner sind auch der Kinderschutzbund, das Juz Püttlingen, die Kita Am Schlösschen, die Kinder- und Jugendbeauftragte und die Kommunale Frauenbeauftragte der Stadt, das Knappschaftsklinikum, die Erwerbslosen-Selbsthilfe, die Soziale Initiative Püttlingen, der Püttlinger Freundeskreis für Integration und Migration, die IKK Südwest und die Stadt Püttlingen. Weitere Bündnispartner werden an diesem Tag aufgenommen