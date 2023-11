Naturschutz und Tierschutz Wildkatze ins Köllertal zurückgekehrt

Ein weißer Fleck bei den Wildkatzenvorkommen ist verschwunden: Erstmals wurde auch im Köllertal eine Wildkatze gesichert nachgewiesen. Allerdings leider auf tragische Weise: Sie wurde „auf einer viel befahrenen Straße“ überfahren, so Hans-Joachim Schmidt vom NABU Köllertal mit Sitz in Püttlingen. Dadurch, dass es sich bei der überfahrenen Wildkatze um ein junges, erst in diesem Jahr geborens Tier handelt, geht man beim Nabu davon aus, dass vermutlich eine ganze Wildkatzenfamilie im Köllertal zuhause ist. „Was auch nicht verwunderlich ist,“ so Schmidt, „denn Wildkatzen leben mit Vorliebe in naturnahen, laubholzgeprägten Wäldern, in denen es genügend Versteckmöglichkeiten für den Nachwuchs gibt. Auch offene Weideflächen für den Mäusefang sind bei ihr sehr beliebt.